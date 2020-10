Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 23. Oktober 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 22.10.2020, gegen 08:15 Uhr

Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Salzgitter ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße leicht verletzt worden. Demnach beabsichtigte eine 51-jährige Autofahrerin aus Salzgitter mit ihrem Auto von der Berliner Straße nach links in die Straße Hasenwinkel abzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer leicht und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Salzgitter: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Donnerstag, 22.10.2020, gegen 11:25 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Vor dem Dorfen, Salzgitter Salder, wurde am Donnerstagvormittag ein 30-jähriger Autofahrer aus Braunschweig kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitete und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Salzgitter: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinffluss

Freitag, 23.10.2020, gegen 00:30 Uhr

Am frühen Freitagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei einen 35-jähriger Autofahrer, der in Salzgitter Thiede in der Straße Unter den Eichen unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, was sich auch durch einen Test bestätigte. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

