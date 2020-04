Polizei Gütersloh

POL-GT: 20-Jähriger bedroht und bestohlen worden - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am frühen Dienstagabend (21.04., 19.00 Uhr) wird ein 20-jähriger Mann aus Halle von zwei unbekannten Tätern auf dem Parkplatz des Schulzentrums an der Wasserwerkstraße bedroht und bestohlen.

Der 20-Jährige saß in seinem Auto als die beiden Täter ihn mit einer Revolver und einem Pfefferspray bedrohten. Nach Aufforderung übergab der 20-Jährige einen geringen Geldbetrag. In der Folge wurde der 20-Jährige durch den Täter mit dem Revolver auch mehrfach geschlagen. Als er sein Auto starten wollte um wegzufahren, zog einer der Täter den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss. Anschließend flüchteten beide Tatverdächtigen zu Fuß mit dem Schlüssel in Richtung Pestalozzistraße.

Eine zeitnahe Fahndung durch eingesetzte Polizeikräfte blieb erfolglos.

Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den Täter mit dem Revolver. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der zweite, unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,80 Meter groß und eine kräftige Statur. Er hatte schwarze Haare und ein südländisches Aussehen. Bekleidet war der zweite Täte mit einem roten Oberteil, eventuell eine Strickjacke.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kennt die beschriebene Person? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

