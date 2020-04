Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Gütersloh - 14-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 14-jähriger Gütersloher befuhr am Dienstagnachmittag (21.04., 15.39 Uhr) mit seinem Fahrrad den Damaschkeweg in Richtung Fortweg. Als er nach links abbiegen wollte, stieß er mit einer 30-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, welche mit dem Rad den Fortweg in Richtung Elbrachtsweg entlang fuhr. Diese hatte ein einjähriges Kind in einem Fahrradanhänger dabei.

Der 14-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Er trug keinen Helm. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die Fahrradfahrerin stürzte ebenfalls. Mutter und Kind verletzten sich nicht.

