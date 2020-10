Polizei Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 23. Oktober 2020:

Peine (ots)

Peine: Einbruch in Wohnhaus

Donnerstag, 22.10.2020, zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr

Ein bislang nicht ermittelter Täter drang am Donnerstag, zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Hans-Böckler-Straße in Peine ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05171 / 999-0.

Lengende / Broistedt: Zigarettenautomat beschädigt

Donnerstag, 22.10.2020, gegen 22:45 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagabend vermutlich mit einem sogenannten "Pollenböller" einen Zigarettenautomaten, welcher in Broistedt, Osterriehe, aufgestellt war. Ob der Automat hierdurch aufgebrochen werden sollte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Diebesgut wurde nicht erlangt. Zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Taschendieb unterwegs

Mittwoch, 21.10.2020, gegen 13:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwochmittag die Geldbörse aus der Handtasche einer 76 Seniorin aus Peine. Demnach befand sich die Seniorin mit ihrem Rollator beim Einkauf in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Hier hatte sie ihre Handtasche über den Rollator gehängt. Vermutlich hat der unbekannte Täter einen günstigen Moment ausgenutzt und aus der Handtasche die hierin abgelegte Geldbörse der Seniorin entwendet. Der Schaden beträgt zirka 100 Euro. Hinweise: 05171 / 999-0.

