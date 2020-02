Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 15 Jähriger verletzt sich schwer

Recklinghausen (ots)

Als am heutigen Morgen ein 15-jähriger Marler mit seinem Roller von der Halterner Straße in die Gräwenkolkstraße abbiegen wollte, kam er auf Grund der Witterungsverhältnisse zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Recklinghäuser Krankenhaus gebracht.

