Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag gegen 09:00 Uhr bog ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer von der Hullerner Straße in den Friedrich-Ebert-Wall ab. Dort erfasste der Pkw eine 28-jährige Fußgängerin aus Recklinghausen, die den Friedrich-Ebert-Wall überquerte. Nach dem Zusammenstoß fiel die Recklinghäuserin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Pkw hielt kurz an und flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Vor Ort sollen mehrere Zeugen den Unfall beobachtet haben. Diese werden dringend gebeten sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111 zu melden.

