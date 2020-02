Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Pkw in Schaufenster gefahren - Frau schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute gegen 08:30 Uhr beabsichtigte eine 30-jährige Bottroperin mit ihrem Mercedes von einem Parkplaz links in die Scharnhölzstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine 76-jährige Ford-Fahrerin aus Bottrop. Als beide Fahrzeuge kollidierten, beschleunigte die 30 Jährige ihr Fahrzeug und fuhr in ein angrenzendes Schaufenster. Dabei verletze sich die Frau schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von 16.500 Euro. Das Fahrzeug der 30 Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

