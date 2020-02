Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zaun beschädigt und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 20:00 Uhr bis 07:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer Zaunelemente einer Firma an der Werrastraße und flüchtete von dem Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Zeugenhinweise bitte an das zuständige Kommissariat unter 0800 2361 111.

