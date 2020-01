Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Ohne Führerschein aber mit Rotlicht und Drogeneinfluss?

Erwitte (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Montagmorgen, gegen 4.30 Uhr, ein Autofahrer auf der Straße An der Friedenseiche auf. Nach dem sie sich zu einer Verkehrskontrolle entschieden hatten fuhren sie hinter ihm her. Im Bereich Soester Straße / Glasmerweg missachtete er die Rotlichtphase der dortigen Ampel. Auf der Benninghauser Straße konnte sie ihn dann anhalten. Einen Führerschein konnte der 35-jährige Mann aus dem Lippetal nicht vorweisen. Die Fahrerlaubnis wurde ihm bereits vor geraumer Zeit entzogen. Da er einräumte vor einigen Tagen Drogen zu sich genommen zu haben, jedoch mit einem freiwilligen Drogenvortest nicht einverstanden war, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Sie wurde ihm auf der Wache in Lippstadt von einem Arzt entnommen. (reh)

