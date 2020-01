Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Autos geöffnet

Werl (ots)

Am Montag, kurz vor 4 Uhr, fuhren die Beamten zur Straße Am Vogelsang. Dort soll ein Täter zwei Autos auf unbekannte Weise geöffnet haben. Als die Polizeibeamten in die Straße einbiegen wollten, kam ihnen ein 18-jähriger Mann vom Möhnesee zu Fuß entgegen. Bei seiner Durchsuchung konnten kleinere Mengen Rauschgift aufgefunden werden, welches durch die Beamten beschlagnahmt wurde. Ob der Mann gegebenenfalls auch was mit den Öffnungen der beiden Autos zu tun hatte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Mutmaßliches Diebesgut konnte nicht bei ihm aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (reh)

