Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 23. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Autofahrer mit 0,72 Promille unterwegs

Donnerstag, 22.10.2020, gegen 11:00 Uhr

Am Donnerstagvormittag kontrollierte eine Streife der Polizei einen 56-jährigen Autofahrer aus Salzgitter, welcher mit seinem Auto in der Schöninger Straße in Sickte unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der Test ergab einen Wert von 0,72 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, das Auto musste der 56-Jährige stehen lassen.

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Freitag, 23.10.2020, gegen 03:00 Uhr

Ein 21.jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Wolfenbüttel war am frühen Freitagmorgen mit seinem Auto auf der Halchterschen Straße unterwegs, obwohl er mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Schöppenstedt: Fußgänger mit Einkaufswagen beschädigt parkenden PKW

Donnerstag, 22.10.2020, gegen 06:45 Uhr

Ein bis dahin unbekannter Mann soll am Donnerstagmorgen mit einem Einkaufswagen gegen einen auf einem Parkplatz an der Neuen Straße in Schöppensetdt parkenden PKW gestoßen sein. Anschließend habe sich der Unbekannte in seinen PKW begeben und habe sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den an geparkten PKW entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der mutmaßliche Verursacher ermittelt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

