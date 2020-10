Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 24. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Weddel: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Montag, 11:00 Uhr und Freitag, 14:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Rosengarten in Weddel zu gelangen. Hierbei wurde ein Fenster und die Terrassentür angegangen. Ein Eindringen in das Haus erfolgte nicht.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Fümmelse: Brand eines Altpapiercontainers

Am Freitag, gegen 16:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Fümmelser Straße zu einem Brand eines Altpapiercontainers. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Der Container wurde durch den Brand beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Adersheim: Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Person

Am Donnerstag, gegen 15:20 Uhr, kam es im Bereich Adersheim (Kreuzungsbereich der L 495 / K 90) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen war ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Richtung Leinde in Fahrtrichtung Adersheim unterwegs und wollte nach links auf die L495 abbiegen. Dabei übersah er einen aus Adersheim entgegenkommenden 52-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 52-jährige Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, ein schwer verletzter Motorradfahrer

Am Freitag, gegen 16:10 Uhr, kam es auf der Straße Am Rehmanger zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Hornburg verletzt wurde. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Salzgitter wollte mit ihrem VW Golf von einem Grundstück auf die Straße Am Rehmanger einfahren. Dabei übersah sie den, im fließenden Verkehr befindlichen,18-jährigen Motorradfahrer. Dieser musste dadurch stark abbremsen und kam mit seinem Motorrad zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.1000 Euro an dem Motorrad.

