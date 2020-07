Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Kostenlose Fahrradcodierung und Tipps zum Einbruchsschutz, am 08.07.2020 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Markt in Bergen

Bergen auf Rügen (ots)

Am 08.07.2020, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, bietet die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Markt in Bergen an. Neben der Fahrradcodierung besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich hilfreiche Tipps zum Thema Einbruchsschutz einzuholen.

Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger Personalausweis sowie das Fahrrad. Sollte es sich bei dem zu codierenden Fahrrad um ein E-Bike handeln, wird darum gebeten, dass der Akku bereits im Vorfeld ausgebaut wird. Sollte dies im Vorfeld nicht möglich sein, bringen Sie bitte den Schlüssel zum Ausbau des Akkus mit. Bei herkömmlichen Fahrrädern ist keine weitere Vorbereitung für die Codierung notwendig.

Jeder hat sich bestimmt schon einmal mit der Frage des Einbruchsschutzes im eigenen Wohnraum oder in Geschäftsräumen beschäftigt. Sind die Fenster wirklich sicher? Wie schnell kann die Haustür von einer fremden Person geöffnet werden? Egal, ob privat oder geschäftlich, bei Karsten Block von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle erhalten Sie die Möglichkeit sich über einen effektiven Einbruchsschutz zu informieren.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf das Einhalten der bestehenden Hygieneregelungen, wie Abstand halten, wird gebeten sowie vor Ort hingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell