Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Maximilianstraße, 24.11.19, 22.20 Uhr Betrunkene Personen auf der Fahrbahn

Landau (ots)

Am Samstagabend, 24.11.19, 22.20 Uhr, wurde die Polizei auf zwei betrunkene Personen, auf der Fahrbahn der Maximilianstraße in Landau liegend, informiert. Zunächst hatten diese in betrunkenem Zustand an die Schaufensterscheibe einer Gaststätte geklopft, sich in Richtung Maximilianstraße entfernt und auf die Fahrbahn gelegt. Mehrere Fahrzeuge mussten ausweichen. Bei Eintreffen der Polizeistreife konnten keine Personen auf der Fahrbahn festgestellt werden. Eine Nahbereichsfahndung nach den Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, eine Frau und ein Mann, verlief ohne Ergebnis. Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de wenden.

