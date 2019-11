Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Weißenburger Straße, 24.11.19, 23.45 Uhr Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Landau (ots)

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs war ein 30-jähriger Radfahrer in Landau in der Weißenburger Straße am Samstag, kurz vor Mitternacht, ohne Licht und auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Eine Kontrolle ergab eine Alkoholisierung des 30-Jährigen von 2,12 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Fahrrades und eine Anzeige.

