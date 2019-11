Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verbotenerweise abgebogen

Bei einem Unfall fuhr ein Auto am Dienstag in Ulm gegen eine Hauswand.

Ulm (ots)

Gegen 6.45 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem VW in der Olgastraße. Sie kam aus Richtung Bahnhof. Auf Höhe Salzstadelgasse bog sie verbotenerweise nach links in Ensingerstraße ab. Eine 28-Jährige kam ihrem VW entgegen. Den übersah die 27-Jährige. Die Autos stießen zusammen. Durch den Zusammenstoß schleuderte der VW der 27-Jährigen gegen eine Gebäudewand. Beide Autofahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Schaden an den Autos und Gebäude schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.

