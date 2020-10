Polizei Salzgitter

Peine: Pedelec entwendet

Montag, 26.10.2020, zwischen 07:00 Uhr und 14:45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Montag, zwischen 07:00 Uhr und 14:45 Uhr, ein auf dem Bahnhofsplatz in Peine gesichert abgestelltes Elektrofahrrad. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Rad der Marke Kalkhoff, 18 R Wave, im Wert von zirka 2000 Euro. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Einbrecher scheitern

Montag, 26.10.2020, gegen 21:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten offenbar am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, die Terrassentür zu einem Reihenhaus in der Hans-Böckler-Straße in Peine aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte jedoch offensichtlich, ein Eindringen in das Haus fand nicht statt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Autofahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Montag, 26.10.2020, gegen 20:25 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Fritz-Stegen-Straße händigte ein 39-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Peine den eingesetzten Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Bei diesem Führerschein handelte es sich mutmaßlich um ein gefälschtes Dokument. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

