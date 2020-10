Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einrüche - Diebstahl

Aalen (ots)

Satteldorf: Einbrüche

Zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr, wurde in einem Kindergarten in der Schulstraße in Ellrichshausen, auf der Westseite des Gebäudes, ein Fenster eingeschlagen und so Zutritt in das Gebäude verschafft. Im Innern wurden sämtliche Räume durchsucht und aus einem Büroraumzwei Digitalkameras im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

In derselben Zeit wurde zudem in ein Vereinsheim in der Schulstraße eingebrochen. Hier wurde eine Glastür zerstört und so die Räumlichkeiten betreten. Im Vereinsheim wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der Schaden wird hier auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder den Verbleib der beiden Digitalkameras nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Rosengarten: Rücklichter entwendet

Vom Anhänger eines LKW, welcher zwischen Samstagnachmittag, 16:30 Uhr und Montagmorgen, 06:30 Uhr in der Karl-Kurz-Straße in Uttenhofen abgestellt war, wurden die beiden hinteren LED Umrissleuchten entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

