POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle und Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Bereits am Donnerstag, den 07.10.20 wurde in der Tiefgarage am Rathausplatz ein VW Scirocco beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.

Aalen: Trickdieb erneut erfolgreich

In Aalen wurde am Montagvormittag ein Trickdiebstahl verübt. Ein 73-jähriger Mann wurde gegen 10.30 Uhr im Westlicher Stadtgraben von einem ca. 40-jährigen Mann angesprochen, der eine 2 Euromünze wechseln wollte. Der hilfsbereite Passant schenkte daraufhin dem Fremden etwas Kleingeld. Später stellte der Senior fest, dass das gesamte Scheingeld in Höhe von ca. 350 Euro aus seiner Geldbörse entwendet wurde. Zurückliegend wurde in Aalen und Ellwangen ähnlich gelagerte Diebstähle registriert. Es ist auch zu vermuten, dass teilweise die Opfer gezielt nach dem Verlassen ihrer Bank von dem Dieb angegangen werden. Vor diesem Hintergrund ist besondere Vorsicht geboten. Die Polizei rät dazu, fremden Personen niemals Einblick in die Geldbörse zu ermöglichen. Zudem ist auf einen größtmöglichen Abstand zu achten, um so auch einen ungewollten Zugriff in das Portemonnaie zu verhindern. Von dem Dieb liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, er trug kurzes braunes Haar und eine beige Windjacke. Insgesamt hinterließ der Dieb einen gepflegten Eindruck und sprach mit osteuropäischen Akzent. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei Aalen unter Tel. 07361/5240 entgegen.

Böbingen: Diebstahl aus BMW

Ein Dieb entwendete zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine Geldbörse, die in einem unverschlossenen BMW lag. Dieser war in der Kollmannstraße abgestellt. In derselben Nacht wurde aus einem Carport in der Remsstraße ein graues E-Bike des Herstellers Merida im Wert von rund 2600 Euro entwendet. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen in den genannten Bereichen nimmt in beiden Fällen der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen.

Leinzell: Auffahrunfall

Rund 6000 Euro Schaden entstand bei einem Auffahrunfall, der sich am Montagmorgen in der Gmünder Straße ereignete. Eine 19-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr infolge Unachtsamkeit auf den Hyundai eines 53-Jährigen auf.

