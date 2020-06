Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Auffahrunfall mit vier leichtverletzten Personen

Sprockhövel (ots)

Am frühen Freitagnachmittag, befuhr ein 22 jähriger Hattinger die South-Kirkby-Straße in Fahrtrichtung Hattingen. Zeitgleich standen auf seiner Fahrtstrecke mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt, wartend auf der Fahrbahn. Der 22 jährige bremste ab, jedoch rutschte er mit seinem Ford noch in das Heck eines wartenden Transporters. Dieser wiederum wird in Heck eines Polos gedrückt, welcher zuletzt dann in das Heck eines Opels rutscht. Bilanz des Unfalls sind vier leichtverletzte Personen. Diese werden an der Unfallstelle durch die eingesetzten Rettungskräfte versorgt. Drei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Aufnahme des Unfalls und die Räumung der Unfallstelle wurde die South-Kirby-Straße kurzweilig aus Fahrtrichtung Haßlinghausen kommend in Fahrtrichtung Hattingen voll gesperrt.

