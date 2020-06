Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Audi gestohlen

Sprockhövel (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18:30 Uhr, bis Freitag, 05:40 Uhr, wurde aus der Hölterstraße ein Audi S Q5 gestohlen. Das Fahrzeug war vorwärts in der Hauseinfahrt geparkt. Der Kilometerstand betrug etwa 97.000 Kilometer. Der PKW ist mit Sommerreifen auf 21 Zoll Alu Felgen (doppel- fünf- Stern Design in Anthrazit) ausgestattet. Der PKW besitzt außerdem eine Anhängerkopplung und an der Kofferraumklappe ist eine silberne Leiste angebracht.

