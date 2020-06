Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrecher festgenommen

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagnachmittag gelang es der Polizei bei einem fingierten Treffen, zwei Einbrecher festzunehmen. Was war passiert: Am vergangenen Pfingstwochenende (29.05 bis 02.06) wurde in eine Firma in Ennepetal eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster. Sie entwendeten aus den Firmenräumen hochwertige Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro. Am Mittwoch fand der Firmenbesitzer seine entwendeten Geräte in einem Internetverkaufsportal wieder und informierte die Polizei. Er nahm über das Portal Kontakt mit den Verkäufern auf und spielte ein Kaufinteresse an den Gegenständen vor. Man verabredete sich zu einem Kauftermin, erwartet wurden die Täter allerding durch die Polizei. Bei dem fingierten Kauf wurden zwei 18-Jährige (ein Ennepetaler und ein Breckerfelder) festgenommen, bei denen die zuvor gestohlenen Gegenstände aufgefunden werden konnten. Da die bisher polizeilich unbekannten Männer geständig waren und einen festen Wohnsitz besitzen, wurden sie nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell