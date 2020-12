Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle

Altenhagen - Einbruch am Nachmittag

CelleCelle (ots)

Während die Bewohner nur kurz zum Einkaufen waren, nutzen unbekannte Täter die Gelegenheit und brachen gestern Nachmittag (Dienstag, 15.12.2020) zwischen 14.10 und 14.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Fuhrmanns Birken" ein. Sie öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und stahlen Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

