Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Motorenöl in Straßenabfluss gekippt

CelleCelle (ots)

Ein unbekannter Umweltsünder hat am vergangenen Wochenende, vermutlich am Sonntag (13.12.2020), einen Kanister Motorenöl in den Straßenabfluss an der Ecke Welfenallee / Lauensteinplatz gegossen. Insgesamt wurden dort ca. fünf Liter Öl "entsorgt". Der Täter ließ einen roten Kanister zurück. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können unter 05141/277-215 o. -437.

