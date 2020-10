Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Großbrand in Ludwigsluster Entsorgungsbetrieb

Ludwigslust (ots)

Am 30.09.2020 gegen 23:00 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand beim Abfallentsorgungsbetrieb Remondis in Ludwigslust. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten und der Einsatzkräfte der Feuerwehr brannten bereits mehrere Container mit Restmüll sowie gepresste Ballen aus Altpapier und Kunststoff, welche u. a. unter einem Schleppdach auf dem Firmengelände gelagert wurden, in voller Ausdehnung. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf mehrere Firmenfahrzeuge (zwei Radlader, ein Bagger und ein Lkw) über. Es herrschte starker Funkenflug am Einsatzort. Derzeit sind zwölf Feuerwehren aus Ludwigslust und Umgebung mit 134 Einsatzkräften mit den Löscharbeiten beschäftigt. Darüber hinaus war auch der Betreuungszug des Landkreises Ludwigslust-Parchim eingesetzt. Ein drohender Übergriff auf eine angrenzende Firma, welche u. a. Gasflaschen lagert, sowie weitere Industrieobjekte konnte durch die eingesetzten Kameraden verhindert werden. Es kann zurzeit nicht gesagt werden, ob gesundheitsgefährdende Stoffe durch den Brand freigesetzt werden. Daher wird gebeten, in der Stadt Ludwigslust Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brandort wurde durch den eingesetzten Kriminaldauerdienst Ludwigslust beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf etwa 400-500 Tausend Euro Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Katja Bretz Polizeioberkommissarin Polizeihauptrevier Ludwigslust

