Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 14

Rostock (ots)

Am 30.09.2020, gegen 17:40 Uhr kam es auf der BAB 14 zwischen den Anschlussstellen Schwerin Nord und Jesendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer fuhr mit seinem VW Tiguan mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wismar. Nach einem Überholvorgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich mehrfach überschlug. Der 21jährige Fahrzeugführer aus Rostock erlitt hierbei lebensbedrohliche Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in die nächste Klinik geflogen. Neben dem Rettungshubschrauber kamen auch die freiwilligen Feuerwehren Cambs und Leezen, die Autobahnmeisterei sowie eine Spezialfirma zum Reinigen der Fahrbahn zum Einsatz. Zur Unfallaufnahme sowie zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn wurde der Streckenabschnitt zeitweilig gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 28.000 Euro. Stefan Theobald Dienstgruppenleiter Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

