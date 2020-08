Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 04.08.2020 - 06.08.2020

Am Dienstag, den 04.08.2020, parkte ein 29jähriger Einbecker seinen Pkw auf einem öffentlichen Stellplatz, nahe seiner Wohnanschrift, in der Bachstraße. Als er am 06.08.2020 wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen großen Kratzer am vorderen linken Kotflügel fest. Bereits in jüngster Vergangenheit wurden dem Pkw mehrfach durch unbekannte Täter Kratzer zugeführt. Diesesmal beläuft sich der Schaden auf ca. 200,- Euro. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

