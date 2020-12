Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Bagger beschädigt

CelleCelle (ots)

Am vergangenen Wochenende schnitten unbekannte Täter auf einem Feld am Apfelweg in Altencelle an einem Bagger mehrere Kabel durch. Dadurch trat Motoröl aus und verunreinigte das Erdreich. Es entstand ein Schaden in nahezu fünfstelliger Höhe. Der in Frage kommende Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagmittag bis Montagmorgen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05051/47166-215.

