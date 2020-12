Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Polizei sucht Zeugen nach politisch motivierter Tat vor Hof Nahtz

CelleCelle (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter die Zufahrt vom Finkenweg zum Hof Nahtz mit einem Drahtzaun versperrt. An dem Zaun brachten sie ein zwei Meter hohes und sieben Meter langes Plakat an mit der Aufschrift "NAZIZENTRUM DICHT MACHEN ANITA IN DIE OFFENSIVE". Außerdem sägten die Täter einen Holzmast ab und durchkniffen die Telefonleitung. Die Ermittler der Polizei Celle gehen von einer politisch motivierten Tat im Zusammenhang mit einem geplanten Infostand der NPD am 19.12.2020 aus. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können. Wer am Montagabend oder in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat wird gebeten, sich an die Polizei in Celle zuwenden unter Telefon 05141/277-215 oder -348.

