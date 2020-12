Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Diesel aus LKW-Tank abgezapft

CelleCelle (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter den Tankdeckel eines LKW auf und zapften auf unbekannte Weise ca. 600 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Fahrer hatte den LKW am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr auf dem Schulparkplatz an der Burgstraße abgestellt. Als er am frühen Freitagmorgen losfahren wollte, zeigte die Anzeige einen nahezu leeren Tank an, obwohl er erst kürzlich 800 Liter getankt hatte. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter Telefon 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell