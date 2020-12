Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brennender Papiercontainer

BergenBergen (ots)

Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages musste die Feuerwehr Hermannsburg einen brennenden Altpapiercontainer in der Nähe der Örtzetal-Sporthalle ablöschen. Bisher unbekannte Täter hatten das Papier in dem Behälter gegen 22.20 h angezündet. Der Container ist dadurch komplett zerstört worden, der angerichtete Sachschaden wird mit etwa EUR 1000,- beziffert. Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich zu melden (Tel. 05051-471660).

