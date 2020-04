Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall auf der Berliner Straße

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 15.04.2020, um 17:35 Uhr, ereignete sich auf der Berliner Straße ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beschädigten Fahrzeugen. Ein 21-jähriger Wuppertaler fuhr mit einem Beifahrer (21) in seinem VW die Berliner Straße in westlicher Richtung, als er auf Höhe der Straße Bredde nach einem Bremsvorgang die Kontrolle über sein Auto verlor und auf einen am Rand parkenden Audi Q5 eines 91-Jährigen auffuhr. Dieses Fahrzeug wurde seinerseits auf einen Seat Ibiza geschoben. Sowohl der Fahrer des VW, als auch der Fahrer (29) des Seat, der gerade im Begriff war in sein Fahrzeug einzusteigen, wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro. Der VW und der Audi waren nicht mehr fahrbereit. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202 /284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

