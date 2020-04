Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Haftbefehl nach Tötungsdelikt erlassen - Tatort erneut abgesucht

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Im Rahmen der Ermittlungen zum Tötungsdelikt an der am 12.04.2020 tot aufgefundenen, 27-jährigen Wuppertalerin (siehe Pressemitteilung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Passanten fanden leblose Frau am Wupperufer - Mordkommission ermittelt; 13.04.2020, 13:55 Uhr), wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Exlebensgefährten (43) der Toten erlassen. Zuvor hatte die Obduktion des Leichnams einen gewaltsamen Tod der Frau bestätigt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es am Tatabend (12.04.2020) zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr im Bereich Völklinger Straße und Hünefeldstraße zwischen den beiden Personen zu einem einvernehmlichen Treffen. Die Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt mit einem grauen Pullover, einer schwarzen Leggins und einem hellen Kopftuch bekleidet. Die Getötete trennte sich im März diesen Jahres von ihrem Lebensgefährten, mit dem sie nach marokkanischem Recht verheiratet war. Gemeinsam hatten sie ein Kind (6 Monate), welches nach dem Tod der Mutter umgehend in die Obhut des Jugendamtes übernommen worden ist. Im Rahmen der fortgesetzten Tatortarbeit wurde am heutigen Vormittag (16.04.2020) mit Polizeitauchern und Drohnen der Fundort des Opfers nach weiteren Spuren abgesucht. Im Laufe der bisherigen Ermittlungen waren bereits mehrere Polizeispürhunde eingesetzt gewesen. Zu den näheren Tatumständen können zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Erklärungen abgegeben werden. Die Polizei Wuppertal bittet um Mithilfe: Wer hat am 12.04.2020 zwischen 19:00 und 20:00 Uhr im Bereich Völklinger Straße und Hünefeldstraße Auffälligkeiten oder die Geschädigte beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Hinweistelefonnummer 0202 / 284 1122 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Wuppertal

Staatsanwältin Dr. Tumeltshammer

Tel. 0202 5748 - 127

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell