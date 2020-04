Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall auf der Ringstraße

Wuppertal (ots)

Am Morgen des 15.04.2020 kam es gegen 07:45 Uhr auf der Ringstraße in Remscheid-Lennep zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 24-jährige Remscheiderin beabsichtigte mit ihrem Ford von dem Talsperrenweg nach links auf die Ringstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 55-jährige Fußgängerin, die zeitgleich über die dortige Fußgängerfurt die Ringstraße in Richtung Rospattstraße überquerte. Die 55-jährige Fußgängerin wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (jk)

