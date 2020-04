Polizei Wuppertal

POL-W: W - Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro eines Wuppertaler Bundestagsabgeordneten

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Obergrünewalder Straße kam es in der Nacht vom 15.04.2020 auf den 16.04.2020, gegen 00:20 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Gebäude. Insgesamt drei Pflastersteine wurden auf die Glasflächen der Eingangstür des Wahlkreisbüros eines Wuppertaler Bundestagsabgeordneten geworfen. Zwei Pflastersteine sowie zwei Farbflaschen richteten im Inneren weiteren Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an. In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurden zwei dunkel gekleidete Personen gesehen, die in die Luisenstraße und Ottenbrucher Straße gelaufen sind. Zwischenzeitlich ist ein Selbstbezichtigungsschreiben der linken Szene im Internet veröffentlicht worden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202-284 0 entgegen. (jb)

