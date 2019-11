Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in ein Wohnhaus im Burgring in Gerolstein

Gerolstein (ots)

In den Abendstunden des 16.11.19 ist es im Burgring in Gerolstein zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen, während die Geschädigten ab 18 Uhr, für ca. dreieinhalb Stunden, nicht zu Hause waren. Der oder die Täter sind über die Terrassentür in das Haus eingedrungen und mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung geflüchtet. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260 oder die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260

Polizeiinspektion Daun

POK Frank Spiegel

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



