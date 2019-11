Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Lindenstraße in Daun

Daun (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß am 14.11.2019, in dem Zeitraum zwischen 16:20 Uhr und 17:45 Uhr, mit seinem Fahrzeug beim Rangieren gegen den in der Lindenstraße, in einer parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkbucht, parkenden Pkw der Geschädigten. Hierbei wurde die vordere Stoßstange vom parkenden Pkw beschädigt, sodass ein Schaden von ca. 1000,- Euro entstanden ist. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern bzw. ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260

Polizeiinspektion Daun

POK Frank Spiegel

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell