POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 01.01.2019

1. Brennende Mülltonnen, Hochheim am Main, Herderstraße, Mittwoch, 01.01.2020, gegen 01:00 Uhr

(jn)Zwei brennende Mülltonnen in Hochheim haben in der Silvesternacht einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 01:00 Uhr wurde die Leitstelle darüber informiert, dass zwei 1.100 Liter-Mülltonnen in der Herderstraße brennen. Das Feuer, bei dem ein Schaden in Höhe von knapp 1.000 Euro entstand, konnte rasch durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Was genau den Brand verursacht hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die werden von der Polizei in Flörsheim geführt, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegennimmt.

2. Vandalismusschäden am Rathausplatz, Eschborn, Rathausplatz, Neujahresnacht

(jn)In der Neujahresnacht haben sich bislang unbekannte Täter am Eschborner Rathausplatz aufgehalten und einen vierstelligen Sachschaden hinterlassen. Zwischen 00:35 Uhr und 02:36 Uhr beschädigten die Vandalen mehrere Briefkästen, indem sie hier platzierte Feuerwerkskörper zündeten. Zudem zerstörten Unbekannte in der vergangenen Nacht vier Fenster und eine Tür des Rathauses, wobei ein Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro entstand.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

3. 18-Jähriger wirft Flaschen auf Fahrzeuge - Geschädigte gesucht, Hattersheim am Main, Frankfurter Straße, Mittwoch, 01.01.2020, 00:45 Uhr

(jn)Ein 18 Jahre alter Hattersheimer wurde in der vergangenen Nacht festgenommen, nachdem er von einer Fußgängerbrücke in Hattersheim Glasflaschen auf fahrende Fahrzeuge geworfen hat. Gegen 00:45 Uhr wurde die Polizei von Zeugen, die den 18-Jährigen im Bereich der Frankfurter Straße beobachtet hatten, alarmiert. Der junge Delinquent konnte vor Ort angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt.

Darüber hinaus sucht die Hofheimer Polizei nach möglichen geschädigten Autofahrern, die gegen 00:45 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße unterwegs waren. Diese sowie weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Sachbeschädigungen durch Pyrotechnik, Sulzbach (Taunus), Am Ilmenbaum, Eppstein, Niederjosbach, Eppsteiner Straße, Dienstag, 31.12.2019

(jn)Unbekannte haben am Dienstagabend zwei Briefkästen mutmaßlich mit pyrotechnischen Gegenständen beschädigt und damit einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Bereits gegen 21:00 Uhr hatten die Täter einen Sprengkörper in einen Briefkasten in der Eppsteiner Straße im Eppsteiner Ortsteil Niederjosbach platziert, gezündet und dabei einen entsprechenden Sachschaden verursacht. Gleiches geschah mit dem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses "Am Ilmenbaum" in Sulzbach zwischen 19:15 Uhr und 23:15 Uhr.

Hinweise zu den Taten nehmen die zuständigen Polizeistationen in Kelkheim (06195 / 6749 - 0) oder Eschborn (06196 / 9695 - 0) entgegen.

