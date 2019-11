Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld und Werkzeug bei Firmeneinbruch gestohlen - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Auf dem ehemaligen Gelände der Stadtgärtnerei im Brunnweg brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 8:30 Uhr, in ein Firmengebäude ein. Die Unbekannten hatten zunächst gewaltsam ein Toilettenfenster aufgehebelt, waren über dieses jedoch nicht in das Bürogebäude eingestiegen. Sie verschafften sich stattdessen über die Eingangstür Zutritt ins Innere und durchsuchten sämtliche Büroräume nach Stehlenswertem. Mit einem geringen Bargeldbetrag verließen sie den Gebäudekomplex wieder und drangen auf dem Gelände noch in ein Gewächshaus ein. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und ließen einen Werkzeugkoffer mit einem Akkuschrauber und eine unbekannte Anzahl an Bohrern mitgehen. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

