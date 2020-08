Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 18-Jähriger mit Messer bedroht

Meppen (ots)

Am Samstag gegen 04:00 Uhr kam es an der Lingerner Straße in Meppen zu einem Raub. Ein 18-Jähriger war zu Fuß auf der Lingerner Straße stadtauswärts unterwegs, als er in von zwei bisher unbekannten Männern mit einem Messer bedroht wurde. Die Täter verlangten die Herausgabe von Bargeld. Der 18-Jährige kam der Aufforderung nach, danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die beiden Männer sollen ca. 1,80 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Zudem sollen sie dunkle Kleidung sowie einen Mundschutz getragen haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

