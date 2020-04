Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Vermutlich Brandstiftung in Pfalzdorf

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Schwalbenweg in Pfalzdorf brannten am Abend an einer Vogelvoliere abgestellte Holzpfosten. Die hölzerne Außenwand der Voliere sowie der Dachüberstand eines angrenzenden Schuppens wurden in Mitleidenschaft gezogen. Als die alarmierten Feuerwehr-Kräfte des Löschzuges Pfalzdorf und der Löschgruppe Nierswalde eintrafen, hatten Anwohner den Brand bereits gelöscht. Die Feuerwehr führte eine Nachkontrolle durch.

Als Ursache für das Feuer vermutet die Polizei Brandstiftung. Wer gestern vor 21 Uhr Beobachtungen im Bereich Schwalbenweg gemacht hat wird gebeten, sich an die Kripo Goch unter Telefon 02823 / 1080 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Pressesprecher

Torsten Matenaers

Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517

E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de

http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell