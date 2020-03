Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Betrüger gibt sich als Feuerwehr aus

Goch (ots)

Heute hat eine Gocher Bürgerin einen Anruf erhalten, in dem sich ein Unbekannter als "Feuerwehr" ausgab. Er wolle sich erkundigen, ob alles in Ordnung sei und sich davon selbst mit einem Besuch überzeugen. Die Anruferin wandte sich nach dem Gespräch an die Feuerwache um zu erfahren, ob dies seine Richtigkeit habe.

Die Feuerwehr Goch erklärt dazu: Wir rufen niemals Bürgerinnen und Bürger an um uns zu erkundigen, ob "alles in Ordnung" sei. Auch macht die Feuerwehr zu diesem Zweck keine Hausbesuche. Wer einen solchen Anruf bekommt wird aufgefordert, einen Besuch der oder des Anrufers auf jeden Fall abzulehnen und sofort die Polizei zu verständigen.

