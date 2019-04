Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Räuberischer Diebstahl aufgeklärt - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Nach dem räuberischen Diebstahl auf eine Prostituierte in einem Etablissement an der Leonhardstraße (siehe Pressemitteilung vom 10.01.2019) nahmen Polizeibeamte nun einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen in Auenwald fest. Ein DNS-Abgleich führte die Polizei auf die Spur des Mannes. Der gambische Staatsbürger wurde am Mittwoch (17.04.2019) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bereits zuvor erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell