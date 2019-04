Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bislang unbekannte Täter sind über die Osterfeiertage in eine Kindertagesstätte am Sparrhärmlingweg eingebrochen. Mitarbeiter entdeckten am Dienstag (23.04.2019) gegen 07.00 Uhr eine eingeschlagene Scheibe und stellten fest, dass eine Kasse mit einem geringen Bargeldbetrag fehlte. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

