Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Stuttgar-Zuffenhausen (ots)

Beim Sturz von seinem Motorrad hat sich am Dienstagabend (23.04.2019) auf der Bundesstraße 27 ein 51-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige befuhr gegen 21.40 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja die Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsburg. Auf Höhe der Anschlussstelle Zuffenhausen verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stürzte er vom Motorrad und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 entgegen.

