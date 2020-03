Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Unbekannte zündeln an Fitnessgerät

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Um kurz vor 22 Uhr am Abend wurden die Löschzüge Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch zum sogenannten Seniorenparcours an der Nierswelle alarmiert. Dort brannte die Kunststoffummantelung an einem der aufgestellten Fitnessgeräte. Mit einem Hochdrucklöscher waren die Flammen schnell bekämpft. Das Fitnessgerät kann nach dem Brand allerdings nicht mehr genutzt werden.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können. Sie sollen sich bitte unter Telefon 0 28 23 / 10 80 bei der Polizei in Goch melden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Pressesprecher

Torsten Matenaers

Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517

E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de

http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell