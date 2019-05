Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Brand einer Sporthalle in Hörde - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Eine Sporthalle an der Stettiner Straße in Dortmund-Hörde ist am vergangenen Freitag (10. Mai) in Brand geraten. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Anwohner meldeten den Brand gegen 15.25 Uhr. Nach Abschluss der Löscharbeiten stellten die Ermittler der Polizei mehrere eingeschlagene Fensterscheiben an der westlichen Gebäudeseite fest. Zudem ist das Gebäude aktuell einsturzgefährdet.

Zeugen, die Hinweise zum Brand und/oder den möglichen Tatverdächtigen haben, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

