POL-ME: 21-Jährige sexuell belästigt - Hilden - 2004141

Polizei Mettmann

POL-ME: 21-Jährige sexuell belästigt - Hilden - 2404141

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23. April 2020) wurde eine 21-jährige Haanerin bei einem Spaziergang am "Elbsee" in Hilden von einem derzeit noch unbekannten Mann sexuell belästigt.

Das war geschehen:

Gegen 15 Uhr parkte die 21-jährige Haanerin ihr Fahrzeug auf einem Schotterparkplatz an der Straße "Schalbruch" in Hilden, um in dem Naherholungsgebiet "Elbsee" spazieren zu gehen. Hier traf sie auf eine männliche Person, die am Wegrand stand und sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Die Haanerin passierte den Mann und setzte ihren Weg fort, als sich ihr der Unbekannte auf einem Fahrrad erneut näherte. Zunächst gab der Täter vor, zu telefonieren, anschließend zeigte er sich erneut in schamverletzender Weise. Erst zufällig passierende Fußgänger veranlassten den Mann dazu, sich zu entfernen.

Die 21-Jährige informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige wegen sexueller Belästigung.

Die Haanerin kann den Mann folgendermaßen beschreiben:

- circa 180cm groß - circa 30 Jahre alt - dunkelbraune kurze Haare - sportliche Statur - südländisches Aussehen - Tattoo auf dem Oberarm - bekleidet mit einem gelben T-shirt und einer hellen langen Stoffhose

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, sich jederzeit an die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 - 6410, zu wenden.

