Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Einbruch in Bungalow

CelleCelle (ots)

Während die Bewohner nicht zu Hause waren, verschafften sich am Samstagnachmittag (02.01.2021) zwischen 14.00 und 18.00 Uhr unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Bungalow im "Von-Bliedung-Weg". Wie so oft bei Einbrüchen, gelangten die Täter über eine rückwärtig zum Garten gelegene Terrassentür in das Wohnhaus. Sie stahlen unter anderem teuren Schmuck. Insgesamt ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter Telefon 05144/49546-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell