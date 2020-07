Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 50-jähriger Braker fährt ohne Gurt und ist alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2020, stellten Beamte der Polizei Brake im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Raiffeisenstraße in Brake gleich zwei Verstöße bei einem 50-jährigen Braker fest.

Gegen 07:50 Uhr wurden die Beamten auf einen blauen VW aufmerksam, dessen Fahrzeugführer augenscheinlich keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Aus diesem Grund führten die Beamten eine Verkehrskontrolle durch.

Im Zuge dessen nahmen die Beamten bei dem 50-jährigen Mann aus Brake Alkoholgeruch wahr, sodass sie vor Ort einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 1,11 Promille.

Daraufhin wurde dem Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagtem den 50-Jährigen die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Richter entscheidet nun, ob dem Mann die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen wird.

